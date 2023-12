A Alina Lozano y Jim Velásquez los bajaron del avión y no tendrán luna de miel: la actriz lloró

Después de su mediático matrimonio, los generadores de contenido Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de qué hablar y ahora no solo es por su nuevo apartamento que les costó una millonada ni por la costosa fiesta después de la boda, la pareja ahora es tendencia porque los bajaron del avión en el que se iban a ir para su luna de miel.

En sus plataformas de redes sociales, los influencers compartieron con sus seguidores los detalles de su abrupta salida del avión y cómo abordaron la pérdida del vuelo que les llevaría a disfrutar de unos días de descanso tras su reciente unión.

Aunque previamente habían anunciado su destino: Roma, una de las joyas de Europa, todo cambió en cuestión de horas. Según explicaron en sus perfiles sociales, la pareja se vio obligada a cancelar su tan esperado viaje. Mediante un video en Instagram, los recién casados revelaron que al momento de abordar, la aerolínea les informó que el vuelo estaba sobrevendido, impidiéndoles así embarcar en esta nueva aventura.

Con lágrimas en los ojos, Lozano expresó su frustración: "No vamos a viajar a Roma, nos bajaron del avión porque está sobrevendido el vuelo y porque yo compré una promoción... No solamente nosotros, hay mucha gente a la que le pasa lo mismo. De verdad que esto sí me dolió, lo siento mucho".

La actriz, reconocida por su papel en la exitosa telenovela "Pedro, el escamoso", se pronunció en contra de las aerolíneas, denunciando el trato deficiente hacia los pasajeros y subrayando que son quienes más pierden en estas situaciones.

A pesar de la decepción, los seguidores de la pareja les expresaron su solidaridad y recordaron que lo fundamental no es el destino en sí, sino compartir momentos entre esposos y fortalecer la conexión entre ambos. La pareja, con humor, mencionó la posibilidad de vender los euros destinados a Roma e incluso bromearon con poner a la venta la ropa de sus maletas. Aunque tienen la esperanza de viajar en las próximas horas, mantienen los pies en la tierra y son realistas sobre las mínimas probabilidades de que esto suceda.

“Deben quejarse y poner la denuncia como es posible que los bajen porque los tiquetes sean baratos .No hay derecho que irrespeto”; “Ánimo...peleen con fuerza! Que les paguen hotel , que les paguen comida, no se dejen”; “Iba a sacar al hijo sin permiso del papá” y “qué experiencia tan horrible”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

