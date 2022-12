¿Abusa de las cirugías? Critican a Alejandra Guzmán por su “nuevo rostro”

La cantante mexicana Alejandra Guzmán ha sido fuertemente criticada en redes sociales porque reapareció con nueva canción y sus seguidores aseguran que también trae “nuevo rostro”, al parecer, por abusar de las cirugías.

“Muy cambiada Ale, no le hacía falta tanta cirugía, pero hermosas canciones”, “lástima, tan natural que era...”, “eres bella y talentosa. No necesitas cambiar tu cara. Mejor sigue siendo tú...”, “Qué mal, súper distinta de cara. Se le ven de inmediato las cirugías y Botox, no es necesario cambiar tanto de cara para seguir agradando a la gente. La música y la voz son inigualables”, le escribieron algunos de sus seguidores en redes sociales.

La artista estrenó ‘Yo soy así’, una canción que habla de luchar, soñar en grande, ser atrevido y no tener poses.