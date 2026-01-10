Actor de High School Musical detenido por presunta posesión de material ilegal de menores

El actor estadounidense Matt Prokop, recordado por interpretar a Jimmie “The Rocket Man” Zara en High School Musical 3: Senior Year, fue arrestado en Victoria County, Texas, el 24 de diciembre de 2025, y actualmente enfrenta cargos que incluyen presunta posesión de material ilegal de menores, además de otros delitos, informaron medios internacionales.

Prokop, de 35 años de edad, está bajo custodia en la cárcel del condado sin derecho a fianza mientras se adelantan las investigaciones. Según el portal estadounidense TMZ, el arresto se produjo tras la emisión de una orden relacionada con posible posesión de material ilegal infantil.



¿Qué cargos enfrenta el actor de 'High School Musical?

De acuerdo con los reportes, Prokop enfrenta una serie de cargos derivados de la detención del 24 de diciembre. Entre ellos se encuentra posible posesión de material de abuso infantil, uno de los delitos más graves según las leyes de Estados Unidos. Además, las autoridades lo acusan de resistencia al arresto y de evadir y no cumplir con las condiciones de una fianza previa relacionada con otro caso.

Matt Prokop, ex actor de Disney Foto: redes sociales

Este nuevo arresto se suma a otros problemas legales que el actor ha enfrentado en los últimos años, lo que ha marcado un periodo difícil en su vida personal y profesional.

Prokop inició su carrera artística desde muy joven y participó en varias producciones de Disney y televisión. Además de High School Musical 3, actuó en series como Hannah Montana y participó en la película Geek Charming, junto a la actriz Sarah Hyland.



No obstante, su carrera se vio afectada por controversias personales años atrás. En 2014, su expareja —la actriz Sarah Hyland, conocida por su papel en Modern Family— obtuvo una orden de restricción contra él, alegando abuso verbal y físico durante la relación, lo que según medios internacionales marcó un antes y un después en su vida fuera de las cámaras.

Las autoridades informaron que la detención se produjo luego de una investigación previa, aunque por el momento no se han revelado detalles específicos sobre cómo inició el proceso ni el tipo exacto de material involucrado. El caso quedó en manos de las instancias judiciales correspondientes, que serán las encargadas de determinar responsabilidades y definir los pasos a seguir dentro del proceso legal.

Matt Prokop, mantiene un perfil bajo en los últimos años y se alejó de la industria del entretenimiento tras varios episodios personales y legales que afectaron su carrera. La noticia generó reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron sorpresa y recordaron su paso por la franquicia juvenil, mientras otros pidieron cautela y respeto al debido proceso mientras avanzan las investigaciones.