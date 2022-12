Actor de la ‘Reina del flow’ reveló en cuál reguetonero está inspirado Charly Flow

El actor Carlos Torres, durante una entrevista este domingo en el programa The Suso’s Show, respondió una de las preguntas que se hacen muchos de los televidentes de la serie la ‘Reina del flow y es en cuál reguetonero está inspirado su personaje Charly Flow.

“A mí me gustaba el reguetón, lo escuchaba, pero una vez me dieron el personaje me tocó investigar sobre la vida personal de varios reguetoneros. Tuve muchos referentes como Maluma, J Balvin y Piso 21”, dijo Torres.

contó que durante el proceso de construcción de Charly Flow se dedicó a ver entrevistas de estos cantantes para agregar elementos de cada uno a su personaje.

“Todos estos artistas del género urbano tienen movimientos que les salen tan naturales, son tan auténticos y les encanta resaltar eso”, manifestó el actor.