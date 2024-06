Aida Victoria Merlano se somete a cirugía y revela el estado de una de sus prótesis

Para nadie es un secreto que Aida Victoria Merlano posee varias cirugías en su cuerpo y que además ella ha contado su experiencia con este tipo de procedimientos. Recientemente, a través de sus redes sociales mostró el proceso antes y después de su cirugía, a donde ingresó para realizar un cambio en sus prótesis mamarias.

Una de las prótesis extraídas de su cuerpo se encontraba fuera de lugar, pero al realizar la extracción, según lo compartido en las historias de su Instagram, mostró el mal estado en el que se encontraba y no se había dado cuenta.

La prótesis se había reventado y se encontraba en mal estado, por lo que resultó importante su asistencia oportuna al médico para el retiro de los implantes.

“Yo no puedo creer que haya tenido esa prótesis así y no me haya dado cuenta”, señaló Aida en una de sus historias de Instagram.

Todo el proceso de antes y después de salir del quirófano lo compartió a través de sus historias de Instagram, donde jocosamente mostró las instalaciones del lugar, bailó, y mostró una vez terminada la cirugía.

La influencer se encuentra en este momento en recuperación, pero lo que también ha causado curiosidad es que hizo público en sus redes un video señalando que no sentía ningún dolor ni parecía que hubiese salido de cirugía.