Amor con amor se paga: Gusi

Su nombre original es Andrés, “así no me identifico, nunca me llamaron Andrés” y reveló que el origen de ‘Gusi’ fue gracias a su madre, “fue de cariño, desde que nací”.

Publicidad

Sobre el nombre de su nueva canción, el cantante afirmó que “es una frase que se escucha mucho, y que a veces se aplica”.

‘Amor con amor se paga’ cuenta la historia de un amor no correspondido “cuando uno entrega demasiado y la balanza no está equilibrada”, asegura Gusi.

Publicidad

También habló sobre el porqué se inclinó por la música vallenata, historia que involucra a sus padres, “mi conexión con la costa siempre ha sido muy grande”, dijo.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: