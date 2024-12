Amparo Grisales anuncia regalo de fin de año y causa furor en los colombianos: esto dijo

Amparo Grisales, conocida como “La diva de los colombianos”, ha dado una noticia que promete marcar el inicio de 2025 con entretenimiento garantizado. La jurado del exitoso reality show Yo Me Llamo anunció que el programa regresará para celebrar su décima temporada, consolidándose como uno de los favoritos de la televisión colombiana.

Un regalo para todos los colombianos

A través de sus redes sociales, Grisales aseguró que el regreso de Yo Me Llamo será su regalo de fin de año para los televidentes. Según la actriz y jurado, el reality promete novedades, grandes talentos y un espectáculo de alto nivel, buscando mantener su lugar como líder indiscutible de audiencia en el país.

“Prepárense para lo que viene, porque este 2025 Yo Me Llamo será el regalo que todos los colombianos disfrutarán. Celebramos 10 años y garantizamos un programa lleno de talento y emoción”, expresó Grisales.

Amparo Grisales y su regalo. Foto: Instagram @agrisales333.

Un formato renovado para conquistar la audiencia

La décima temporada llega con un equipo renovado que incluye cambios en el panel de jurados. Además, miles de aspirantes de todo el país ya se preparan para deslumbrar en la búsqueda del “doble perfecto” de las grandes estrellas de la música.

El reality, que se ha consolidado como un formato ganador de Caracol Televisión, buscará superar las expectativas con talentos excepcionales y producciones de alta calidad. Lo que esperan los jurados es que esta edición siga siendo número uno en audiencia y marque la pauta en el entretenimiento colombiano.

Expectativa entre los seguidores de ‘Yo Me Llamo’

El anuncio generó gran entusiasmo entre los seguidores del programa y de la icónica actriz, quienes no tardaron en expresar su emoción en redes sociales. Para muchos, el regreso de Yo Me Llamo es sinónimo de diversión, emoción y noches llenas de música.

Con la promesa de ser un espectáculo sin precedentes, Yo Me Llamo se prepara para iniciar 2025 a lo grande, con Amparo Grisales liderando la búsqueda del talento que hará historia en la televisión colombiana.