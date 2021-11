Amparo Grisales no estuvo de acuerdo con decisión en Yo Me Llamo y se fue de la mesa molesta

Tras una noche de mucho talento, los jurados de Yo Me Llamo se tuvieron que enfrentar a una difícil decisión, pues solo tenían la posibilidad de dejar a cuatro imitadores en la noche del sábado 20 de noviembre.

Los imitadores de Camilo Sesto, Andy Montañez, Bruno Mars y Nacho fueron los que lograron pasar a la siguiente etapa en la competencia, pero fue con la toma de la decisión del futuro de "Lola Beltrán" que se presentó un desacuerdo.

Cuando la imitadora pasó al frente para que los jurados escogieran si se quedaba o se tenía que ir, la tensión en la mesa fue más que evidente y la primera en decir que sí se llamaba, fue Amparo Grisales.

Por su parte, Yeison Jiménez oprimió el botón rojo dejando claro que para él no se llama. Cesar Escola secundó al cantante de música popular y le dijo que no. Decisión que incomodó a Amparo e hizo que se retirara con la voz nostálgica.

"No puedo creer que se le del el chance a otros para pulir en la escuela y ella con la capacidad que demostró,... no le den la oportunidad, no me parece justo", dijo Amparo antes de retirarse de la mesa.

"No podemos mezclar el gusto propio por algo", declaró Yeison.

