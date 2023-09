Amy Winehouse de Yo Me Llamo puso al máximo el erizómtero de Amparo Grisales: "Te adoro"

En un nuevo capítulo de Yo Me Llamo, la concursante que interpretó a Amy Winehouse volvió a conquistar el corazón de Amparo Grisales en el templo de la imitación. Fue tan buena su presentación en el escenario que la actriz no dudó en ponerse de pie y aplaudirla.

Yo Me Llamo Amy Winehouse reafirma su favoritismo en la competencia, pues su crecimiento ha sido ascendente, tiene en cuenta los comentarios de los jurados y acata las directrices de sus profesores en la escuela del programa.

En esta nueva gala volvió a cautivar a los jurados con su voz, atuendo y actuar en el escenario de la mejor forma para homenajear a la icónica Amy Winehouse.

Amparo Grisales se levantó se su silla, bailó, sonrió, hizo su característico gesto cuando se eriza y la aplaudió.

"¡Qué presentación tan hermosa! Me encantó ese baile tímido, tu look me encanta. Yo la verdad te adoro", dijo Amparo Grisales.

Otra sorpresa para Amy Winehouse

La concursante que busca ser el doble perfecto de Amy Winehouse tuvo una noche inolvidable, pues más allá de los elogios por parte de los jurados, la inteligencia artificial de Yo Me Llamo, Symphony, la escogió como la mejor participante de la noche por su afinación en el escenario.

Como es costumbre en esta etapa de la competencia, Amy Winehouse se dirigió a una parte del escenario para escoger un busto de los artistas participantes. Decidió escoger a Alejandra Guzmán y abrir el cajón donde estaba el papel que indica cuánto dinero ganó esa noche.

“No me lo esperaba”, dijo Amy Winehouse de Yo Me Llamo, quien terminó cerrando su noche con broche de oro, pues ganó la suma de 10 millones de pesos.