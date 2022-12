Andy Montañez no cantó en Mocoa, dizque por enfermo, pero sí se presentó en Popayán

Un profundo disgusto en contra del cantante Andy Montañez se registra en Mocoa, donde dejó a sus habitantes con los crespos hechos. El artista boricua había sido contratado para carnavales, pero el artista se excusó diciendo que estaba enfermo.

Sin embargo, al parecer esto no era del todo cierto pues muchos advirtieron que en realidad el artista se presentó en Popayán. Lo que no le perdonan en Mocoa es que el anuncio de que no iba a cantar fue hecho apenas unas pocas horas antes de la supuesta presentación.

Estas fueron las dudosas disculpas que ofreció el artista cuando dijo que ya no iba a Mocoa.

Y en contraste, bastante alegre, con la misma ropa, apareció Andy Montañez pidiéndole a los payaneses que se prepararan para la rumba en la capital caucana, porque ahí sí iba a estar.

El hecho generó controversia pues fue calificado por propios y turistas en Putumayo como una falta de respeto e improvisación. En Mocoa, el hecho ha sido calificado como una desfachatez.