Arelys Henao mostró su buen corazón al ayudar a Salomé, pese a que la engañó

En el tercer capítulo de Arelis Henao, aún queda mucho por cantar, la artista volvió a demostrar el gran corazón que tiene, pese a que en la vida siguen presentándose situaciones que la ponen a prueba, especialmente con la estabilidad de su familia.

En la bionovela, Arelys Henao logró escapar junto con su esposo y sus músicos del secuestro en el que estuvieron durante varias horas por parte del narcotraficante 'El sierra'. Cuando la artista ya se encontraba en su casa, recibió una sorpresiva visita: se trataba de Salomé. Esta joven mujer era la pareja sentimental del criminal y ella, en su intento de escapar del maltrato, engañó a la cantante en un supuesto plan de fuga, que, por poco, le cuesta la vida a Arelys.

Aunque en un principio la artista no entendía porqué Salomé estaba en su casa, con maleta incluida, luego de haberla engañado, le dio una segunda oportunidad, pues la joven no tenía a dónde más ir y manifestó que su única opción de salir del maltrato era usándolos a ellos como anzuelos.

Vea, si usted no me ayuda, a mí me matan. Ayúdeme, por favor Le pidió Salomé a Arelys en la puerta de la casa.

Arelys Heno dejó entrar a Salomé a su casa y le comentó la situación a su esposo, quien no lo tomó de la mejor manera, pues no olvidaba que, por culpa de ella, casi no vuelven a ver a sus hijos. Además, 'El sierra' los seguía buscando para "ajustar cuentas".

"Usted puso en riesgo mi vida y la de mi familia, necesito que se vaya de la casa (...) A ella no le importó dejarnos ahí para que nos matará, ¿por qué nos va a importar lo que pase con ella?", cuestionó el esposo de Arelys a la cantante.

Finalmente, el esposo accedió y Salomé se quedó en la casa. Al día siguiente acudió a las autoridades para revelar dónde estaba escondido el narcotraficante y que lo capturaran.

¿Qué pasó con el hijo de Arelys Henao?

El hijo, a quien lo hospitalizaron por une herida que recibió en el abdomen, mientras lo intentaban atracar, salió de la clínica, sin complicaciones.