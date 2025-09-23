Artistas colombianos hacen historia en grandes escenarios en Latinoamérica

Día a día la industria musical colombiana toma mayor fuerza en toda Latinoamérica, por eso, se volvió habitual que algún cafetero aparezca en un festival, evento o concierto de gran magnitud en diferentes escenarios de la región y este septiembre de 2025 no ha sido la excepción, que en esta ocasión fueron Ela Conem y Jorge Celedón.

Primero en México se destacó la joven bogotana Ela Conem, que fue parte del icónico Coca Cola Food Fest de CDMX. Allí, la artista compartió escenario con Chuch, Vale Garzón, Motel, Matisse e Intocable, además que expandió a su público en nuevas escenas.

“Es un sueño hecho realidad llevar mi música a México, un país que siempre he admirado. Estoy emocionada de compartir este momento con artistas a quienes respeto profundamente”, expresó Ela Conem, de este histo en donde mostró su calidez musical.

Ela Conem // Foto: Instagram @ela_conem

Pero no fue la única, debido a que mientras tanto en Chile otro compatriota dejaba en alto la bandera al llenar por el mítico Movistar Arena, es decir, más de 18.000 personas disfrutando de su música.



Y es que el legado de Jorge Celedón ha traspasado barreras a nivel inimaginables en donde sus vallenatos románticos son ovacionados por miles de personas en el mundo.

Más de 18.000 personas celebraron con euforia al ritmo de 'Ay Ombe’, posteriormente, el ganador de 5 Latin Grammy también deleitó a su público con éxitos como “Esta Vida”, “No Podrán Separarnos” y “Cuatro Rosas”, logrando una noche de alegría y celebración que puso a todos a cantar y bailar.

Jorge Celedón. AFP.

Estas apariciones dejan en alto la industria musical, al igual que Blessd también fue protagonista en la gala del Balón de Oro, o el reciente anuncio de Karol G en Coachella, demostrando que los colombianos nacieron para conquistar el mundo a través del arte.