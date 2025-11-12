Así agradeció Santiago Cruz a Bogotá por su apoyo durante 15 años: una noche inolvidable

Como si fuera una fiesta de 15 años, así inició el inolvidable concierto de Santiago Cruz en el Movistar Arena de Bogotá el viernes, 17 de octubre, para celebrar tres quinquenios de su álbum "Cruce de Caminos", el cual partió en dos la carrera del cantante y en el que conquistó a miles de fanáticos, quienes, a través de los años, siguieron atentos a su trabajo y, por supuesto, cantando a grito herido sus mejores éxitos.

Canciones como "En tus zapatos", "6:00 a.m.", "Todos tenemos cicatrices", entre otras, marcaron una noche mágica en la capital del país, donde miles de personas conectaron con el cantautor ibaguereño, quien también mostró versiones renovadas de su repertorio con invitados especiales como Monsieur Periné, Juan Pablo Vega, Duplat, Junior Zamora y Daniel Álvarez.

Santiago Cruz en el Movistar Arena // Foto: Instagram Movistar Arena

Entre los momentos más emotivos estuvo la dedicatoria a su hija que cumplía años -incluyendo imágenes y videos de ella en su infancia-, así como la famosa "patadita de la buena suerte" del presentador Jorge Barón.

A lo largo de su carrera, Cruz ha tenido un conexión especial con Bogotá la cual re confirmó en esta velada en donde los miles de asistentes conectaron durante las dos horas que estuvo presente en el escenario. Fue tanto que mucho no ocultaron el sentimiento y algunas lágrimas se derramaron las tribunas de esta imponente arena de la capital del país.



“Quisiera poder describir lo que sentí anoche, lo que sigo sintiendo hoy, después del Movistar Arena. Creo no, ha sido la noche más emocionante, potente, conmovedora de mi carrera y que, por suerte, han sido muchas así, pero es que lo de anoche, no le hago digestión todavía. Gracias a cada persona que fue al Movistar Arena en Bogotá. Pese a la lluvia, tráfico y todo lo que significa esta ciudad. Me hicieron muy feliz”, expresó en sus redes sociales tras el concierto.

De Ibagué para el mundo, Santiago Cruz se ha convertido en una de las voces más representativas de la música colombiana. Con más de dos décadas de trayectoria y momentos que han marcado su camino, el cantautor celebra la vigencia de un disco fundamental en su carrera: "Cruce de Caminos", que este año cumple 15 años y regresa en una versión en vivo.