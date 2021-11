La cantante Greeicy Rendón publicó un video contando una experiencia que vivió junto a su pareja Mike Bahía . La artista quiso usar una falda, pero no previó que no contaba con una ropa interior adecuada en ese momento para ese tipo de prenda, por lo que, sin tapujos, dijo que se tuvo que colocar una prenda íntima de su futuro esposo.

"Hoy me quería poner una falda, pero entonces no había traído calzones para ese tipo de producto, para ese tipo de prendas, entonces Mike me prestó sus calzoncillos, sus boxer que me quedaron apenas", contó entre risas la cantante.

Greeicy, luego de contar su experiencia, mostró como le quedó la ropa íntima, de color naranja, que le prestó Mike Bahía.

Vea aquí el video: