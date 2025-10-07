Así podrá votar para que exganador del Desafío regrese a competencia este 2025

Avanza el Desafío 2025 y las emociones de los televidentes por saber quién se llevará esta edición crecen; ahora, habrá un formato nuevo en donde los más fieles de esta producción tendrán protagonismo al poder votar para traer de regreso una cara conocida a la competencia.

Y es que, hasta el 15 de octubre, los televidentes podrán elegir qué exganador del Desafío podrá regresar a competencia y vivir la experiencia de Ciudad de la Cajas, votaciones las cuales serán 100 % gratis y se podrán hacer virtuales.



¿Cómo votar por los exganadores del Desafío 2025?

Poder elegir qué personaje volverá al ‘reality’ es realmente fácil, de hecho, ni siquiera deberá poner sus datos personales y solo deberá hacer lo siguiente:



Entre a su navegador de confianza (Google, Opera, Safari). Ingrese al siguiente link: www.caracoltv.com/desafioganadores. Tendrá seis opciones disponibles, entre hombres y mujeres que han ganado el reality. Escoja y confirme su voto, así se registra su decisión. Desafío Siglo XXI en su lanzamiento

Lista de exparticipantes disponibles para votar su regreso

Paola.

Valkyria.

Aleja.

Guajira.

Galo.

Ceta.

Sensei.

Kevyn.

“El pasado 6 de octubre se abrieron oficialmente las votaciones para que los fanáticos de la producción de Caracol Televisión escojan un hombre y una mujer pertenecientes al grupo de los ganadores de las últimas ediciones para competir de nuevo en el terreno de juego”, indicaron desde Caracol Televisión sobre esta decisión.

Los exparticipantes han reaccionado de manera positiva a la oportunidad y han incentivado a sus seguidores para que voten por ellos, así poder volver a esta competencia.

Es importante recordar que la votación irá hasta el 15 de octubre a las 11:59 de la noche, de ahí se comunicará el ganador y cómo funcionará el ganador del mismo con el paso de los día al ‘reality’, que, día a día, tiene a miles de colombianos al pendiente de lo que pasa con los integrantes de Delta y Gama.