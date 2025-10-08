Así se vivió el concierto de Guns N' Roses en Bogotá: entre júbilo y molestia por los vecinos

Los Guns N’ Roses dieron este martes una noche de mucho rock a Bogotá en un concierto en el que recorrieron casi cuatro décadas de carrera.

Tras varios días de incertidumbre sobre si el concierto se iba a llevar a cabo o no -porque el espectáculo apenas recibió el aval de las autoridades para su realización hace tres días- la banda salió a la tarima del recinto Vive Claro y la multitud expectante estalló en júbilo.

El riff de ‘Welcome to the jungle’, interpretado por Slash, y la entrada triunfal al escenario de Axl Rose dieron inicio a la velada, que estuvo acompañada por un cielo despejado y una luna brillante.

“Todos nuestros amigos colombianos están aquí”, dijo un enérgico Rose, que no paró de moverse de un lado a otro en la tarima durante las tres horas que duró el show de la banda formada en Los Ángeles.



El espectáculo continuó con interpretaciones de canciones como ‘Mr. Brownstone’, ‘Chinese democracy’, ‘Bad obsession’, ‘It’s so easy’ o ‘Slither’, un cover de Velvet Revolver que la banda interpreta en vivo desde hace varios años.

Homenaje a Ozzy

En una de sus pocas palabras al público, Rose se detuvo para rendir un homenaje al fallecido cantante británico Ozzy Osbourne, quien murió el pasado 22 de julio.

La banda interpretó dos potentes versiones de ‘Never say die’ y ‘Sabbath bloddy sabbath', de la banda británica Black Sabbath que lideró Osbourne.

Ese fue uno de los mejores momentos de la noche, pues el público se animó y estuvo a la altura del homenaje que el grupo le rindió a la leyenda inglesa del heavy metal.

El concierto siguió con varios momentos épicos como la interpretación de ‘Rocket Queen’, en la que Slash y Richard Fortus tocaron solos de guitarra y se llevaron una ovación de la multitud, o los acordes de las emotivas ‘Don’t cry’ , ‘Estranged’ y ‘Knockin' on heaven's door’, que llevaron a los asistentes a abrazarse.

Tras ese emotivo momento, el concierto entró en su fase final con ‘Sweet child o’ mine’, November rain’, ‘You could be mine’ y ‘Paradise City’, canción con la que la banda se despidió de Bogotá tras tres horas de un recorrido por cuatro décadas de música

Guns N Roses en Bogota!!!!

Vive Claro.

¿Por qué protestaron afuera del concierto de Guns N' Roses en Bogotá?

Desde las 6:00 de la tarde y durante todo el concierto, los vecinos del recinto Vive Claro protestaron hasta en pijama por, lo que aseguran ellos, es el ruido excesivo que no los deja descansar en este sector conocido como Salitre El Greco, Pablo VI, entre otros barrios que rodean el escenario.

"Tenemos que aguantar el ruido, más de 150 decibeles de ruido, que no es justo que nosotros acá donde hay un hospital, donde hay solamente casas residenciales, solamente hay aquí hay personas adultas mayores, tengamos que soportar esto. No es justo que a 50 metros nos haya tenido que tocar ese estadio", denunció una vecina del sector en declaraciones a Blu Radio.

Mientras tanto, un grupo numeroso de personas que sabe que en este sector del Salitre Greco se escucha perfectamente todo lo que ocurre en el interior del Plaza Claro, llegaron acompañados de una cerveza, algo de licor para escuchar el concierto desde la parte externa y gratis.

El problema fue que las personas que estaban protestando se opusieron, sacaron cornetas y comenzó tremenda discusión para ver quién hacía más ruido. Hablamos también con los que no compraron boleta, los que querían escuchar el concierto y esto fue lo que le contaron a Blu Radio.

"En Bogotá lastimosamente no toda la gente tiene dinero para disfrutar un concierto como estos. Y esto es público, eso no es privado. Lo que están haciendo ellos está totalmente mal", relató uno de los asistentes que estaba fuera del recinto.

