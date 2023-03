Aumentan los rumores de un posible noviazgo entre Karol G y Feid; fueron vistos juntos

Durante los últimos meses se ha especulado sobre una posible relación amorosa entre Karol G y Feid . Muchos de los seguidores de ambos artistas se han encargado de mostrar en redes sociales varias pruebas que confirmarían el noviazgo.

A esto se le suma que ‘la bichota’ en su último álbum, ‘Mañana será bonito’, sacó una canción titulada ‘Tus gafitas’, que para muchos de los seguidores es dedicada a Feid.

La canción ‘Tus gafitas’ tiene en su portada unas gafas de color verde. Una clara referencia que apunta hacia a Feid, según muchos de los seguidores, pues el cantante antioqueño es conocido visualmente por usar gafas y utilizar el color verde.

Además, la letra de la canción contiene frases que hacen crecer los rumores del noviazgo: “Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche”, “hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar, es obvio que me gustas y no lo puedo esconder”.

Este martes, 21 de marzo, se hizo viral por medio de redes sociales un video en el que Feid y Karol G fueron captados en el aeropuerto de Medellín.

En el video se ve a una mujer con el cabello rojo (que sería Karol G) bajándose de un auto y a un hombre (Feid). Ambas personas se suben a un avión.

Cabe recordar que hace pocos días, Feid fue telonero de una presentación que realizó Karol G en el estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico.

Ambos artistas cantaron y bailaron mientras interpretaban la canción ‘Friki’, un hecho que también quedo registrado en varios videos que los seguidores compartieron en redes.

