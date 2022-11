“Aún la amo”: Andy Rivera habla sobre revelaciones de Lina Tejeiro

A través de una transmisión en vivo, el cantante Andy Rivera se expresó sobre lo que dijo Lina Tejeiro el pasado jueves, cuando se refirió a la relación con el cantante y por qué las cosas no funcionaron entre ambos, a pesar del intento por rehacer el noviazgo.

El artista fue enfático en que todavía ama a Lina Tejeiro, pero confesó que es muy difícil mantener una relación teniendo “a todo un planeta entero” metido en ella.

Según el cantante, la situación logra sesgar las decisiones que tomen ambos para su futuro, por lo que va a costar mucho más “mantener un amor”.

Andy Rivera le pidió a sus seguidores respetar la intimidad de las personas.

“Yo he tenido una vida amorosa muy corta, he tenido solo dos relaciones en mi vida. Indudablemente lo que he vivido con Lina ha sido lo más maravilloso que he vivido en mi vida, hay demasiada química, demasiado entendimiento, es muy bacano cuando en el mundo hay mucho ruido y de repente encuentras esa paz y ese silencio con esa persona”, afirmó.

Sobre la relación, Rivera explicó lo que sentía y por qué decidió darse un espacio para respirar y “encontrarse”.

“Lina y yo somos dos grandes remadores, tenemos una espalda gigante de defender nuestra relación ante los comentarios y críticas, hasta de la familia. En realidad yo no dije de mi boca que no quería intentar una relación, yo solo di mi opinión de darnos un espacio, ya que estaba cansado de remar con mi yo interno y preguntarme por qué no funcionaba”, explicó.