Avicii: 10 canciones para recordar al dj; este miércoles cumpliría 32 años

Tim Bergling, ​más conocido como Avicii, fue un dj sueco que entró al mundo de la música electrónica a temprana edad y desde entonces, hasta su muerte, impacto con su talento, reflejado en sus grandes éxitos.

La estrella de la música electrónica falleció en 2018, a sus 28 años, tras anunciar su retiro de los escenarios en 2016 por múltiples problemas de salud, esto, relacionado al consumo de alcohol, depresión y ansiedad, lo que en su momento generó polémica, pues la muerte se asoció a un aparente suicidio en un hotel.

"Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", escribió Avicii en una carta a sus seguidores.

Este miércoles, 8 de septiembre, el artista cumpliría 32 años, y es recordado por su gran trayectoria. Su carrera alcanzó la fama mundial en 2011, cuando estrenó “Levels”.

Entre sus más reconocidos éxitos están canciones como "Hey Brother", "True" (2013) o "Stories" (2015), y colaboraciones con artistas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz, Robbie Williams o Rita Ora.

Estas son las 10 canciones más recordadas de Avicii:

Wake Me Up

Waiting For Love

The Nights

Levels

For A Better Day

Addicted To You

Hey Brother

You Make Me

Feeling Good

Silhouettes

