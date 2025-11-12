En vivo
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Bad Bunny apunta a ser el gran protagonista de los Latin Grammy 2025

Bad Bunny apunta a ser el gran protagonista de los Latin Grammy 2025

El músico afronta los Latin Grammy en la cúspide de su popularidad: no solo lidera con 12 las candidaturas a estos galardones, sino que además en encabezar el descanso del Super Bowl.

