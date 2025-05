Bad Bunny, en Medellín: precios, localidades y toda la información del concierto

Finalmente, Bad Bunny anunció su tan esperada gira mundial luego de que meses atrás diera pistas de que volvería a los escenarios tras un extenso descanso de la escena pública. El puertorriqueño visitará Latinoamérica y Europa, que, por supuesto, tendrá incluído a Colombia como una parada importante de su tour.

"La gira de 23 fechas comenzará el viernes 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y recorrerá Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de cerrar el 22 de julio de 2026 en Bélgica", explicaron desde el equipo del 'Conejo Malo' sobre esta gira.

Pero Colombia tendrá una sola fecha y será el 23 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la cual se espera se venda en pocas horas y la preventa oficial comenzará este 7 de mayo a través de Ticketmaster, que será la tiquetera encargada de este evento. Para público general el 9 de mayo.

Flyer de Bad Bunny en Medellín // Foto: Páramo Presenta

Precios de Bad Bunny en Medellín en 2026

Localidad Aforo Precio Servicio Precio Full Palcos Platino Occidental 300 $ 2.300.000 $ 356.000 $ 2.656.000 Palcos Platino Oriental 300 $ 2.300.000 $ 356.000 $ 2.656.000 Palcos Oro Occidental 450 $ 1.500.000 $ 232.000 $ 1.732.000 Palcos Oro Oriental Familiar 450 $ 1.500.000 $ 232.000 $ 1.732.000 PMU 136 $ 1.000.000 $ 190.000 $ 1.190.000 Gramilla VIP 6.000 $ 950.000 $ 181.000 $ 1.131.000 Occidental Alta Oro 80 $ 850.000 $ 162.000 $ 1.012.000 Occidental Alta Silver 471 $ 800.000 $ 152.000 $ 952.000 Occidental Alta 3.328 $ 750.000 $ 143.000 $ 893.000 Occidental Baja Familiar 3.511 $ 650.000 $ 124.000 $ 774.000 Gramilla Nueva Yol 9.000 $ 400.000 $ 76.000 $ 476.000 Oriental Alta 5.295 $ 350.000 $ 67.000 $ 417.000 Oriental Baja Familiar 3.692 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 Sur Alta 5.299 $ 200.000 $ 38.000 $ 238.000 Sur Baja 4.159 $ 149.000 $ 28.000 $ 177.000

La gira también ofrecerá una variedad de Paquetes VIP y experiencias exclusivas para que los fans lleven su experiencia a otro nivel. Los paquetes incluyen boletos premium, acceso al lounge VIP previo al show, mercancía exclusiva diseñada especialmente y más. El contenido de los paquetes VIP varía según la opción seleccionada indicaron

¿Solo será una fecha?

No. De hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que serán varias fechas del puertorriqueño en la capital de Antioquia confiando en que sea un éxito de venta para que la capital antioqueña reciba miles de turistas en los días en que se desarrolle el 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

"Medellín capital de la industria del entretenimiento. La ciudad sigue en la mira de los grandes artistas. Estamos listos para que Bad Bunny haga sus conciertos en Medellín comenzando el 2026. Serán varias fechas. Bienvenido a Medallo, bienvenido a Colombia", fueron las palabras del mandatario a través de su cuenta de X.

¿Y Bogotá?

La sorpresa de este anuncio fue la ausencia de Bogotá como una parada obligatoria del artista, en especial porquela capital fue incluída en su última gira en 2022. No obstante, si bien no fue incluida, según Musictrends, la ciudad estaría en planes a futuro y podría ser anunciada más adelante. Sobre la fecha se especula que podría darse unos días antes del show en Medellín. Pero esta información no ha sido confirmada ni por las promotoras del evento ni el equipo del artista, por lo que, por ahora, son solo rumores.