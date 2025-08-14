Banda Machos conquista corazones en Colombia y más de 30 años de historia

La icónica agrupación mexicana Banda Machos llegó a Bogotá para reafirmar la conexión musical que desde hace décadas une a Colombia y México. Con más de tres décadas de trayectoria y reconocidos como precursores de la tecnobanda, el grupo busca enamorar al público colombiano con su estilo que mezcla cumbia, ranchera, música romántica y canciones picarescas de doble sentido.

Alejandro Díaz, vocalista de la banda, expresó su emoción por visitar el país: “Estamos muy contentos de estar aquí en Colombia para que la gente conozca un pedacito de Banda Machos y se enamore de nuestra música”. La agrupación destacó que su propuesta va más allá del baile, pues sus letras hablan de la vida, la amistad y el amor, siempre con un toque festivo que invita a moverse en la pista.

Colombia, para ellos, es un lugar estratégico y emotivo: “Siempre queremos conquistar corazones y Colombia es uno de los países donde nos sentimos en casa”, comentaron, recordando que su música ya ha llegado a escenarios internacionales en Francia y Marruecos. En esta visita, esperan que el público se lleve “un buen sabor de boca” y que la experiencia abra la puerta a futuros regresos.

Su más reciente sencillo, 'Sigue Siendo La Reina', combina romanticismo con el sello distintivo del grupo. Inspirada en la mujer y en el eslogan que los ha acompañado durante años, la canción reafirma su identidad musical y emocional.

Los integrantes no descartan explorar nuevas fusiones con artistas colombianos, siguiendo la tendencia de colaboraciones entre géneros como el regional mexicano y el reguetón. “Las culturas musicales de Colombia y México son muy parecidas; sería muy bonito grabar con un artista colombiano”, afirmaron, mencionando que su música está abierta a todos los públicos.

En cuanto a su estilo, Banda Machos explica que la tecnobanda es una versión modernizada de la banda tradicional de Sinaloa, sustituyendo instrumentos como la tuba y la tambora por bajo, batería y teclados eléctricos, sumando saxofones para darle un toque distintivo. Este sonido ha sido clave para su éxito en México, Estados Unidos y Centroamérica.