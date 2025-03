Beéle y Blessd llegan con romance para liderar los estrenos musicales de la semana

Termina otra semana en donde la música vuelve a ser la banda sonora de las personas para marcar momentos cruciales de sus vidas personales. Diversos géneros se vuelven protagonistas para crear recuerdos o recordar otros, que, a veces, pueden tener algunas heridas que faltan por sanar.

Esta vez los encargados de eso fueron dos personas: Brandon de Jesús López Orozco y Stiven Mesa Londoño, o como son conocidos en la música como Beéle y Blessd, quienes con sus estrenos musicales se toman un momento para resaltar lo que significa el romance desde dos puntos de vistas diferentes.

Por un lado, Beéle se une a Arcángel en una colaboración inesperada, pero que termina siendo ideal para los amantes de estos ritmos románticos del afrobeat del coleto en ‘Por Vos’. Este tema, cargado de sentimiento y melodía, promete conquistar a los fanáticos con su letra emotiva y una fusión de estilos única en donde vuelve a ser protagonista Isabella Ladera.

Mientras que, por lado de Blessd, el ‘Bendito’ se une una vez más a Anuel AA recuerdan que el amor puede estar alejado de las excentricidades clásicas, las mansiones, los autos de alta gama, estética beauty con estilo fashion y volver a la fiesta de marquesina en ‘Te Canto Bajito’.

Maisak le hace otro himno al desamor en ‘Otra Vida’

Decir adiós a un amor es un camino arduo, y Maisak lo traduce en canciones que exploran las profundidades del desamor. Su más reciente sencillo, "Otra Vida", es un claro ejemplo de su habilidad para expresar aquello que las palabras a menudo no logran capturar.

Lista de estrenos musicales esta semana en Colombia

‘La Pelirroja’ de Sebastián Yatra: el artista colombiano sale con esta canción llena de sentimiento y amor a una persona que no está, pero que el mayor recuerdo que queda en el viento es el color de su cabello que se vuelve algo inolvidable. La canción transporta a los oyentes a través de la nostalgia y la frustración de un amor que habita en las sombras, convirtiéndose en una experiencia sonora que resuena con cualquiera que haya sentido la incertidumbre de un amor que va y viene.

‘Sirena’ de Dei V: conocido por sus recientes colaboraciones con Feid y Bad Bunny, el puertorriqueño sale con este nuevo tema en donde maneja esta nueva ola urbana en donde la nostalgia y la fiesta se mezclan en una sola, además combina sensualidad con imágenes vívidas, describiendo a una mujer que es tan encantadora como una diosa griega y tan salvaje como las olas del mar.

‘Loco’ de De La Guetto: el ritmo afrobeat se vuelve protagonista en esta canción. Desde la playa hasta el club, este track invita a dejarse llevar, sentir la vibra y perderse en la energía del momento para recordar a esa persona que hizo que un momento fuese algo inolvidable.

'Mi Foo' de Hamilton y Losdelapiña: una fusión de rancha y dancehall que resalta su versatilidad y reafirma su impacto en el afrobeat colombiano. Esta colaboración nace de la exploración de nuevos sonidos caribeños, consolidando a Hamilton como un referente del género en la escena global.

‘Cúrame’ de Ysa C y Alexis Play: un emotivo sencillo que fusiona Afrobeats, reggaetón y soul, explorando la sanación tras una ruptura. Acompañada por Alexis Play, pionero de la música afrolatina en Colombia, la canción combina ritmos vibrantes con letras profundas sobre el autodescubrimiento.

'La Nena' de Ozuna: una fusión innovadora y melodiosa de trap y R&B, que a su vez mantiene la esencia de sus raíces boricua y dominicana en donde mezcl un movimiento lento para hablarle a como el título lo dice: una mujer, que tiene algo especial sobre las demás.

'De nuevo' de Lorduy: una balada melódica y emotiva, el artista demuestra su capacidad para fusionar energía y sentimiento en su música. Bajo la producción de Tezzel y con un equipo de compositores talentosos, busca conquistar tanto a su audiencia fiel como a nuevos seguidores.

‘Sobra y Falta’ de Los Esquivel y Maisak: este dúo mexicano prueba una nueva forma de usar el regional mexicano y le añade la pizca romántica del artista samario para hacer de este tema un dedicatoria de un amor que se fue, en especial cuando el corazón se rompe y se busca alivio en la ebriedad, comienza a desplegarse una narrativa de recuerdos.

‘Cash Flow - Bonus Tracks’ de J Álvarez: el artista regresa a sus orígenes y presenta estas tres canciones combinando letras pegajosas, melodías envolventes y ritmos diseñados para encender las pistas de baile. Over, A Remix y Bebesita son las propuestas para renovar su forma de hacer música.

‘Puerta Abierta’ de Darumas: una contagiosa fusión de pop latino, funk y disco. Con una mezcla hipnótica de ritmos de batería sincopados, líneas de bajo vibrantes y deslumbrantes arreglos de cuerdas con esencia disco, la banda nos invita a sumergirnos en su mundo lleno de alegría y groove.

‘Guayabo’ de Alkilados, Luister La Voz y Tuny D: “Este es un feat. Muy anhelado para mi carrera. Alkilados representa algo muy importante para la música colombiana, yo siempre me he identificado con su música”, dijo Luister de este junte, que es una canción que habla de un guayabo de recuerdos de un amor que deja muchas heridas abiertas y esos momentos felices se mantienen vivos.

‘Baccarat’ de Tuto: el paisa llega con este sonido fresco en un sencillo donde habla de que, si algo es real, el destino será el encargado de hacer que todo funcione de manera natural para que salgan bien las cosas. Esto a través de un ritmo movido de reguetón para poner a bailar y cantar a cualquiera.

‘Las Copas’ de Tuto y Paulina B: la firma de Royalty Records sigue potenciando en sus artistas, que cuando se unen hacen música diferencial. Este es el caso de este sencillo que mezcla lo urbano y el regional con el toque de cada uno para hablar de los sentimientos que se generan tras tomarse unos cuantos tragos dejando varios recuerdos que pueden resultar difíciles de dejar.

‘El Señor de la Cantina en Vivo’ de Hernán Gómez: un álbum en vivo que rinde tribute a Darío Gómez por más de 38 años de carrera, en donde interpreta esas canciones que marcaron una tendencia en la popular colombiana. Una presentación que saca todo el talento de este reconocido artista.

'Wiki Wiki' de Los Amigos Invisibles: "Es lo que tú quieras: agitar el whisky con un dedo, menear el bote cuando bailas, preparar las arepas con ritmo o hacer el delicioso con estilo. También es un estado mental, un flow, un término que se usa cuando la fiesta se pone buena. "No le pongas mucho Wiki Wiki a la comida", "Esto fue un Wiki Wiki total", "¿Vas a seguir con el Wiki Wiki?", dijeron los integrantes de la agrupación.

‘El agropecuario’ de Joaquín Guiller: una dedicatoria para aquellos que critican a la gente sencilla, pero que suelen cargar su buen dinero y no necesitan excentricidades para demostrar que la vida es buena, pero también que todos esos logros tiene un trabajo duro detrás.

‘Fantasma’ de Amal: una obra inspirada en sus experiencias, su visión del mundo y la magia de la música. Con este proyecto, AMAL busca que el público la conozca mejor, demostrando su versatilidad como artista a través de la fusión de géneros que han marcado su vida.

‘Esta cobardía’ de Pepe Guerrero: “El amor y el desamor siempre han sido temas que me inspiran y me acompañan en muchos momentos. Esta canción, además de ser un homenaje a los grandes compositores como Francisco Martínez Moncada y Paco Capero, es un recordatorio para que no olvidemos a los artistas que han construido el camino por el que hoy transitamos todos nosotros", dijo el artista.

‘El original’ de Jhaner Trujillo: "En la vida, a veces hay desamores y personas que no nos convienen; muchas veces nos traicionan, y eso nos lleva a perdernos a nosotros mismos. Pero eso no puede pasar. Nunca dejen que se pierda el original", contó el artista.

‘Vino en caja’ de El Muisca: un sencillo que captura la esencia del amor juvenil en su estado más puro. Inspirado en las historias de barrio, la canción, producida junto a Ramzes Buda, evoca la magia de los encuentros espontáneos y la conexión genuina entre dos personas. Como parte del lanzamiento, El Muisca transforma la icónica caja de vino Moscatel.

‘El cuerpo después de todo’ de Valeria Castro: este álbum de la cantautora española llega cargado de emociones mezclando ritmos clásicos del flamenco y movimientos modernos para relatar historias a través de la música. “Para mí este es un disco de aguante: aguantar la presión, aguantar la responsabilidad, las ganas de llorar, aguantar en una relación, aguantar la ansiedad en el pecho, la ausencia, la soledad, la rabia, la tristeza, la mirada enemiga del espejo, y con todo ello aguantarse a una misma”, dijo.

‘Para encajar’ de Mirella Cesa: rinde homenaje a la autenticidad y celebra sus raíces culturales a través de su característico sonido Andipop. La canción desafía las normas sociales y envía un poderoso mensaje sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, dejando atrás la necesidad de aprobación externa.

‘LMNA’ de Ali Stone: el primer sencillo de su próximo álbum A Través Del Espejo. Con un sonido industrial, la canción marca un giro conceptual en su nueva era musical y da continuidad a su aclamado álbum Pandora. LMNA fusiona rock industrial con percusión de cumbia colombiana y guitarras flamencas, creando una energía visceral y cruda.

‘Sin un reproche’ de Luis Alberto Fernández y Meme Solís: “El mensaje central de ‘Sin un Reproche’ habla de resiliencia, estabilidad emocional y gratitud hacia la vida. Invita a no vivir atrapado en el pasado, ni en el futuro, sino a concentrarse en el presente y disfrutarlo con intensidad, valorando el simple hecho de estar vivo”, contaron los artistas sobre este sencillo.

‘Mi Revancha’ de Ley Lancheros: esta canción carga con toda la emocionalidad de la popular colombiana en una letra que narra el deseo de un viejo amor que quiere volver a la mala, pero no hizo las cosas bien y no puede pensar que hace sin ninguna consecuencia. La canción es composición de Jorge Barón, está es una canción que en vez de ser un reproche a ese ser que no te valoró es ese mensaje de superación.

‘Nena’ de Alejo: nuevo sencillo encapsula su esencia: reggaetón puro, perreo intenso y melodías irresistibles, consolidándolo como una de las voces más frescas del género. Además, Alejo se prepara para una ambiciosa gira de verano.

‘Tu favorito’ de Jeivy Dance: “El proceso creativo de esta canción fue muy especial. Queríamos transmitir una historia real y apasionada, y sentimos que la mezcla de amapiano y afrohouse era perfecta para darle ese toque envolvente y profundo”, contó el artista sobre esta canción.