¿Belinda le pedía dinero a Nodal? El cantante filtró una conversación con la actriz

Tras varios meses de la ruptura entre Nodal y Belinda, siguen las polémicas entre los dos artistas, y es que en las últimas horas el cantante de 'Botella tras botella' filtró una conversación que tuvo con la actriz donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes.

Todo empezó por una publicación de la mamá de Belinda donde decía: "el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", un mensaje que enfureció totalmente al cantante, puesto que ya está cansado del tema de su ex.

Ya sospechaba yo que estaban confabuladas, si son tal para cuál.@belindapop @elnodal pic.twitter.com/fpVz0TviWT — Marya VS (@hvalenci12) May 18, 2022

Por eso, el cantante decidió responder en otra publicación: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar, se acabó todo", fue lo que escribió Nodal en su publicación.

Además de eso, el cantautor aprovechó para revelar una conversación con Belinda, donde esta le pide dinero para arreglarse los dientes. Como si no fuera mucho, la cantante lo culpa a él de haberle destruido la vida.

Aunque al finalizar la relación el cantante manifestó que no se debió por problemas económicos, ya muchos usuarios especulan que realmente sí fue así.

