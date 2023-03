Brendan Fraser: una historia construida entre abusos y perdidas en el corazón

Se celebró una nueva edición de los premios Óscar en Los Ángeles, Estados Unidos, este domingo, 12 de marzo, en donde el foco de las miradas se los llevó el reconocido Brendan Fraser, quien se llevó la estatuilla a mejor actor por su interpretación en 'La Ballena'.

Sin embargo, "nunca fue tan fácil", pues la historia de Brendan Fraser ha estado llena de altas y bajas por diversas situaciones que ha tenido que vivir en su vida personal.

Fraser es un actor que ha "vivido de todo un poco", pero, en su mayoría, cosas que ha querido borrar de su memoria. En 2003, el actor reveló que el famoso periodista Philip Berk, que era presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, abusó sexualmente de él.

"Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo (...) "Yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño", expresó en su momento el actor, según reveló Marca en México.

Este episodio quedó marcado en la memoria de Fraser. Pese a que en los 2000 vivió un auge de éxito por diversas producciones: 'La Momia', 'George de la Selva' o sus colaboraciones con los 'Looney Tunes'. En ese proceso fue primordial la actriz Afton Smith con quien se casó en 1998.

Por desgracia, se separaron en el año 2007 y esto llevó a que Fraser comenzara a sufrir cuadros de ansiedad y depresión, por ende, se alejó de la pantalla grande y aunque algunos le ofrecían papeles, él los rechazó por las secuelas que las escenas de acción le habían dejado en el cuerpo.

Pasaron los años y el actor solo tomó proyectos pequeños en la televisión, pero los ingresos empezaron a bajar en su carrera y en medio de este duelo, la madre de Fraser falleció por un cáncer que sufría: "En ese lapso no quería rechazar ningún proyecto, pues pensaba que tenía que trabajar sin pausar para hacerle frente a los gastos familiares".

Entre 2014 y 2019, el actor se alejó por completo de cualquier proyecto mientras lidiaba con sus problemas de salud hasta que en su camino y con su salud mental más trabajado, el actor tomó el papel de 'La Ballena', como actor principal con una historia que era "un reto en su carrera profesional",

Ante todo pronóstico, el actor la "rompió" con su actuación y volvió a la gala de los premios Óscar en donde fue el principal protagonista. "El premio a la resiliencia", dice alguno que otro fan y sin duda las lágrimas en el escenario de Fraser son la muestra de una larga lucha.

"Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas (...) Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo", expresó.

