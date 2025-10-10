En vivo
"Brigitte, Planeta B": un viaje a la Ecología a través de los ojos de Brigitte Baptiste

El nuevo documental Brigitte, Planeta B invita a sumergirse en la vida y pensamiento de una de las figuras más influyentes de la ecología contemporánea en América Latina: Brigitte Baptiste, científica, pensadora y activista transgénero, reconocida por desafiar las fronteras entre ciencia, naturaleza e identidad.

Brigitte, Planeta B.jpg
Brigitte, Planeta B //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

En el marco del Festival Internacional de Cine de Bogotá se estrena el documental “Brigitte, Planeta B", que ofrece un retrato íntimo y profundo de Baptiste, explorando cómo su visión innovadora, conocida como Ecología Queer, propone una nueva manera de relacionarnos con el planeta. A través de su trabajo, Brigitte ha cuestionado los prejuicios que históricamente han limitado tanto la comprensión científica como las expresiones de la diversidad en la naturaleza.

El relato nos lleva por un viaje que recorre desde las selvas amazónicas y sus rituales con Ayahuasca, hasta los ecosistemas urbanos donde florece la diversidad. En el camino, el público descubre historias de especies con comportamientos transgénero, comunidades indígenas queer y antiguas expresiones artísticas que desafían las nociones binarias impuestas por la cultura occidental.

Este documental, dirigido por Santiago Posada y apoyado por Caracol Televisión, construye un mosaico de experiencias que revelan la sensibilidad, el humor y la lucidez de Baptiste. Su discurso, tan científico como poético, interpela a una sociedad que busca respuestas urgentes frente a la crisis ambiental, mientras invita a repensar el cuidado del planeta desde la inclusión, la empatía y la diferencia.

Horarios y cine de Brigitte, Planeta B.jpeg
Foto: suministrada

Brigitte, Planeta B es, en última instancia, una invitación a mirar de nuevo el planeta, esta vez desde la otredad, la empatía y la imaginación. Un recordatorio de que no hay “planeta B”, pero sí puede haber una manera B de habitarlo.

El estreno oficial en el BIFF será el Sábado 11 de octubre en Cinemateca de Bogotá a las 8:00 pm con alfombra roja y presentación del equipo antes de la función. El domingo 12 de octubre en el Multiplex Avenida Chile de Cine Colombia a las 6:00 pm con un conversatorio al final.

Y el miércoles 15 de octubre también en el Multiplex Avenida Chile a las 5 de la tarde con presentación del equipo antes de la función y conversatorio al final.

