Cállense y dejen de opinar: Lina Tejeiro tras resultados de prueba de coronavirus

A través de sus redes sociales, Lina Tejeiro se despachó contra las personas que la critican por la manera en la que asume el coronavirus . Esto después de que la presentadora Jessica Cediel confirmara que dio positivo en la prueba del COVID-19.

Recientemente, Lina y Jessica estuvieron en la ciudad de Villavicencio celebrando el cumpleaños número 29 de la actriz junto a su familia. Sin embargo, este miércoles, la presentadora Jessica Cediel confirmó que está contagiada del virus, por lo que los seguidores de Lina le preguntaron si se hizo la prueba tras conocer la noticia de su amiga.

"Ya varios me están preguntando si ya me hice la prueba, como todos saben Jessi salió positiva, efectivamente me tenía que hacer la prueba para estar trabajando. Ya me hice la prueba y salió negativa", dijo a través de las historias de su cuenta de Instagram .

Además, la actriz afirmó que siempre que pasan estas cosas aparecen las personas que juzgan y se creen expertos en el tema. "A todos nos va a dar, es impredecible saber en qué momento nos contagiamos, deje la juzgadera y póngase el tapabocas", afirmó la actriz.

Finalmente, Lina Tejeiro aprovechó para revelar que ya le había dado el coronavirus.