César Escola aclaró los rumores de rivalidad con Yeison Jiménez en Yo Me Llamo

César Escola contó toda la verdad en el canal de YouTube Auto Star Tv durante una entrevista sobre una supuesta rivalidad con el cantante Yeison Jiménez durante la grabación del programa Yo Me Llamo donde ambos fueron jurados.

Para muchos televidentes las expresiones de César cada vez que Yeison intervenía no eran muy amables, incluso, muchos dijeron que volteaba los ojos constantemente, a lo que el presentador se refirió.

¿Te cae mal? le preguntó el entrevistador a Escola, quien respondió con un rotundo "para nada".

"No para nada, al contrario, siempre le presto mucha atención porque Yeison es un artista que tiene muchos sentimientos y percibe la música de una manera tan maravillosa. Entonces sus comentario son tan apropiados, tan directos y naturales, no se pone en cosas técnicas ni con palabras difíciles. Él es frentero y con Yeison no, para nada de rivalidades, todo lo contrario", aclaró Escola.

Sobre Amparo Grisales

"Es una gran compañera de trabajo, nos divertimos muchísimo, la admiro mucho, la quiero mucho. yo sé que ella como jurado de Yo Me Llamo tiene una posición y me divierte que sea así", contó.

El jurado de uno de los programas más vistos de Colombia, se refirió también al OVNI que logró grabar.

