Cintia Cossio rompió el silencio y habló sobre la ruptura de su hermano con Jenn Muriel

La hermana del empresario y generador de contenido Yeferson Cossio rompió el silencio y habló sobre la ruptura de su hermano con Jenn Muriel en una entrevista para el programa Super Like.

Cintia Cossio dijo que, luego de una experiencia anterior, ya no se involucra mucho con las parejas de su hermano y que se mantiene en su posición de cuñada. ya que en el pasado, cuando Yeferson terminó con una novia, la cual se había convertido en una de sus mejores amigas, le dolió mucho.

Luego de esto contó como han apoyado a su hermano luego de que terminara con Jenn Muriel.

"Voy a ser muy sincera, desde el escándalo de Aida sí estuvo inicialmente muy mal, la gente me critica que porque, ay que la hermana que no sé qué, que le ‘tapa’, como te digo, yo no me involucro con mis cuñadas por mi salud mental. Mi familia y yo hemos procurado cuidar mucho a mi hermano, como cuidaríamos a mi hermana, como me cuidarían a mi si estuviera pasando por una ruptura amorosa", enfatizó.

Asimismo, dijo que su hermano ya está mejor, pero acepta que si tuvo muy malos momentos tras la ruptura.

Sobre Jenn se conoció que tampoco la pasó bien, pero que poco a poco también está saliendo adelante.