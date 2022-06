“Están diciendo que me quebré”: Epa Colombia tras pagarle por publicidad a Yeferson Cossio

"Están diciendo que me quebré”, fueron las palabras de Epa Colombia a sus seguidores, quienes, luego de ver que la empresaria le había pagado a Yeferson Cossio por publicidad, empezaron a especular sobre una supuesta mala racha de sus empresas.

"Amiga, lindis, están diciendo que me quebré y un montón de cosas, pero no, antes te quiero contar que me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo aunque no tengas experiencia. Solo te dejo inventario y facturación y listo, ya vendes keratinas conmigo", dijo vía Instagram Epa Colombia.

En el video de Yeferson él sale junto a varias de las keratinas que vende Epa y promueve sus productos, incluso, menciona una cuenta de Instagram para que la sigan.

Por otro lado, Epa reveló que una de sus cuentas de empresa fue inhabilitada.

