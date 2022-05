Jefe de prensa de Álvaro Uribe revela cómo logró sentar a Epa Colombia y al expresidente

En medio de La Previa, la conversación y debate que realizan los jóvenes como antesala a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, la jefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe , Laura Medina, reveló cómo logró reunir a la influencer Epa Colombia con el también exsenador.

Según señaló Medina, en medio de conversación, ella buscaba que los dos se sentaran a hablar sobre las propuestas que él tenía, aunque sabía que era difícil, pues la influencer no se reunía con ningún político.

“Se me ocurrió que Epa Colombia podía sentarse hablar con él sobre las propuestas que tenía. Me dijeron que Epa no se sentaba con ningún político, pero milagrosamente lo logramos. Hablé con su abogado, que me dijo que a Epa sí le interesaba el tema. Lo puso a comer ají, empanada, se rieron muchísimo, e hicieron videos”, reveló la jefe de prensa.

Y es que, de acuerdo con Medina, “el Centro Democrático siempre ha sido respetuoso y ha promovido la defensa de la empresa privada, algo que Epa tiene”.

Por otra parte, en esta conversación de jóvenes también se habló sobre el porqué a la gente ya no le alcanza la plata para nada, teniendo en cuenta el fuerte aumento en los precios de los alimentos. En este sentido, se analizaron las diferentes propuestas de los candidatos a la Presidencia.

