Final, no va más: Yeferson Cossio confirma que está soltero

El generador de contenido y empresario Yeferson Cossio contó la verdad sobre su situación sentimental actual y reveló que hace un mes se encuentra soltero. Esto, luego de que se hubiese reconciliado con su hoy expareja Jenn Muriel.

Cossio ha venido recibiendo un sin número de preguntas de sus seguidores sobre su expareja y el influenciador decidió darle fin a los rumores y les contestó.

"Yo decidí seguir adelante, seguir con mi vida, no quiero compartir mi vida tan persona con ustedes, estoy agradecido con ustedes, pero a la final son desconocidos y no voy a abrir mis sentimientos así como así. Voy a decir esto porque vi en las noticias que ella también lo confirmó y es que no tengo novia hace como un mes", indicó Cossi vía Instagram.

Pidió enterrar el tema con Jen Muriel

"No estamos mal, no nos vemos tampoco, hablamos por los perro, pero parce ya, podemos dejar el tema enterrado", enfatizó.