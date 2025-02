Coldplay conmueve a sus seguidores con 'All My Love' en su nueva versión

Coldplay sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva versión del video musical de 'All My Love', como un homenaje al legendario actor y bailarín Dick Van Dyke en su cumpleaños número 99.

Esta nueva versión, que incluye imágenes adicionales muestra a Van Dyke en su casa de Malibú recordando su vida y demostrando que aún conserva los movimientos de baile que lo convirtieron en una estrella mundial. 'All My Love' fue el sencillo de 'Moon Music', el último álbum de la banda británica.

Publicidad

Para celebrar el lanzamiento, Dick Van Dyke apareció en el programa de Jimmy Kimmel junto a Chris Martin, donde describió "All My Love" como "tan hermoso" y bromeó diciendo que Chris Martin lo hizo hacer cosas que no sabía que podía hacer. Por su parte, Martin comentó que esta colaboración ha sido una de las experiencias más divertidas de su vida.

La versión 'Director's Cut' del video, de 7 minutos, codirigida por los galardonados directores Spike Jonze y Mary Wigmore. Este homenaje de Coldplay fue testimonio del impacto duradero del actor en la cultura popular y de su espíritu joven pese a sus 99 años.

Además del lanzamiento del video, Coldplay continúa cosechando éxitos con su álbum 'Moon Music' y su gira mundial 'Music Of The Spheres', que ha roto récords de asistencia y ha implementado iniciativas de sostenibilidad innovadoras.