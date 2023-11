Colombiano se robó el show en concierto de Paramore: la vocalista cantó tema de Shakira

Paramore es una de las bandas de rock alternativo más famosas. El grupo estadounidense, que está integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, fue formada en Franklin, Tennessee, en 2004. Desde entonces es uno de los referentes musicales de las más recientes generaciones.

El grupo visitó Colombia en marzo de este año y la respuesta del público fue impresionante y en la noche de la presentación en el Movistar Arena, la vocalista les prometió a todos los asistentes al concierto que repetiría la experiencia.

"¡Oigan! nos veremos nuevamente, ¿cierto? Hasta la próxima, Colombia. Los amamos, nosotros somos Paramore", dijo Williams.

Pero la noticia que, de nuevo involucra a los colombianos es que en pleno concierto de la banda un colombiano se subió a la tarima y puso a cantar a un exitoso tema de la barranquillera Shakira, se animó a cantar y a bailar al lado de la vocalista. Incluso puso a vibrar as los asistentes a esta presentación en Australia.

Steven, como se identificó el colombiano, luego de dar su nacionalidad hizo vibrar a Williams quien gritó fuerte el nombre del país y cantó Whenever, Wherever, de Shakira, de allí en adelante fue un éxtasis total.

Colombia 🇨🇴 3 - El Mundo 🌎 0



¡Grande Steven! y ¡Qué hermosa Hayley! 🥹



pic.twitter.com/5PDWjpMwQa — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 22, 2023

No es la primera vez que la banda homenajea a la barranquillera, pues cuando vinieron a Colombia e interpretaron la canción "Told You So", de su disco After Laughter del 2017sorprendieron a los colombianos y Williams cantó un par de extractos de "She Wolf" otro de los temas insignia de la famosa cantautora.

Hayley cantando Whenever, Wherever, de Shakira😳.



El fan que subió a cantar Misery Business en Australia es de Colombia 🇨🇴



pic.twitter.com/OAvqWlgCx9 — Paramore México 🇲🇽 (@ParamoreMX) November 22, 2023

Los videos de esta inolvidable actuación se difundieron rápidamente en las redes sociales, especialmente en la plataforma X, donde los colombianos resaltaron la participación de Steven, quien añadió un toque único y vibrante al concierto de la banda estadounidense. Este episodio no solo fortaleció los lazos entre Paramore y sus fanáticos colombianos, sino que también se destacó la capacidad de la música para trascender fronteras y unir a personas de diferentes culturas en una experiencia compartida.

