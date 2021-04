Con candente portada de revista, Mara Cifuentes habló de su poliamor y sus planes de casarse

A través de sus redes sociales, la modelo Mara Cifuentes publicó la portada de la más reciente edición de la Revista Vea. Allí se dio a conocer que son pansexuales y viven en poliamor.

“Toda la verdad de su sexualidad, su amor, sus sueños y sus planes de casarse”, es el mensaje de la revista con la que acompañan la fotografía de los tres en su portada.

Además de la publicación oficial de la revista en su cuenta oficial de Instagram, los tres integrantes de este poliamor publicaron una imagen acompañada de mensajes emotivos para la revista y sus parejas.

“Cuando caminas vibrando en amor, el mundo es gigante, tiene todas las posibilidades, te brinda un sinfín de experiencias y si crees en la magia terminas como un JamesBond”, expresó Alejandro en su posteo de Instagram.

Por su parte, Mara Cifuentes le dedicó un mensaje de cumpleaños a Bella y agradeció a los dos por sus experiencias.

“Feliz cumpleaños Bella te amo. Gracias a los 2 por tan mágicas experiencias ha sido inolvidable. Me han hecho infinitamente feliz”, expresó la modelo.

Publicidad

No obstante, esta no es la primera fotografía en la que se les ve a los tres juntos, pues Alejandro hace unos días posteo una imagen de todos junto al mensaje: “Amar nunca será algo malo, no les creas”.