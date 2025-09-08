Publicidad

¿Con Ryan Castro en el 'Choli' de Bad Bunny, es posible que aparezca J Balvin?

¿Con Ryan Castro en el 'Choli' de Bad Bunny, es posible que aparezca J Balvin?

El 'Cantante del Guetto' llegó a la fiesta en Puerto Rico y emocionó a todos por la relación de Bad Bunny con los artistas colombianos, pues también han estado Yatra, Juanes y Feid.

J Balvin, Ryan Castro y Bad Bunny de fondo.jpg
¿Ryan Castro abre la puerta de J Balvin y Bad Bunny? //
Fotos: AFP / TikTok @ryancastro_news
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:35 p. m.

La sorpresa de este 7 de septiembre en el ‘Choliseo’ de Bad Bunny volvió a ser colombiano tras el paso de Feid y Yatra, pero esta vez sorprendió a todos al aparecer del lado de Ryan Castro, la nueva voz del género urbano colombiano, que recibió un fuerte abrazo del puertorriqueño que, por primera vez, compartió a su lado.

Pero esto no solo le abrió la puerta a que los fans de ambos artistas se imaginen una canción juntos, sino si esta será la señal del posible regreso de J Balvin en un escenario al lado de Bad Bunny tras la separación de ambos años atrás, que, hasta ahora, ha quedado en la memoria de los más fánaticos del género urbano.

¿Es posible ver a J Balvin en la residencia de Bad Bunny?

Díficil, pero no imposibles. Hace poco Billboard le consultó al colombiano sobre el fenómeno Bad Bunny y su éxito mundial con esta gira, a lo cual le respondió que “se sentía orgulloso de su crecimiento”, pues lo conoció cuando apenas estaba comenzando y estuvo a su lado en sus primeras canciones que, rápidamente, se volvieron en todo un éxito.

La situación va del lado del puertorriqueño que nunca ha hablado de Balvin y la distancia entre los dos, pero en esta residencia y el ‘Choliseo’ se reconcilió con DJ Luian con quien tuvo varios problemas en el pasado y quedaron sanados para hacerlo parte de esa gira, por lo tanto, los rumores de que el ‘Niño de Medellín’ se vuelva a juntar con el puertorriqueño se mantiene latente.

J Balvin y Bad Bunny.jpg
J Balvin y Bad Bunny //
Foto: AFP

El legado de Balvin y Bad Bunny en el género urbano

Era 2017 y el éxito mundial era parte de la vida del paisa, pero en Puerto Rico apareció un joven llenó de ilusiones en el cual el colombiano vio un gran talento, por eso, al lado de Benito lanzó ‘Si Tu Novia Te Deja Sola’, que fue el inicio de un dúo que estalló las playlist a nivel mundial.

Esto sentó las bases de un dúo imparable que dio vida a más canciones que, por supuesto, se volvieron parte de la vida de millones. Pero el punto más alto entre los dos lo alcanzaron en ‘Oasis’, un álbum que trabajaron juntos y ha sido nombrado uno de los mejores álbumes del urbano en los últimos 10 años.



