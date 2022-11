Con una frase de Pablo Escobar, Balotelli insultó de la peor manera a su exnovia

El delantero italiano Mario Balotelli trató de lo peor en Instagram a la cantante belga Fanny Neguesha, con quien sostuvo una relación de dos años que terminó en 2014.

Vea también “P*to, el Tigre siempre marca”: El mensaje de Balotelli a Falcao en Instagram

Publicidad

“Como dijo Pablo Escobar: el dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las putas", publicó en una historia en la red social.

Fanny Neguesha, quien además es modelo, tiene 27 años y se encuentra esperando un hijo del también jugador Mario Lemina, que milita en el Southampton.

Publicidad

La publicación de Balotelli, que juega en el OGC Niza, fue respondida por su expareja.

“Si fueras una buena persona, ya habrías encontrado una mujer de verdad. Hablo sin malicia, estoy enamorada y feliz”, le contestó por la misma vía.

Publicidad

“Ni siquiera con todo el dinero puedes hacer que ninguna se quede contigo … ¿habrá una razón?", añadió en su respuesta la artista.

Pero el agarrón no se quedó ahí. Balotelli, que tiene una larga fama de pendenciero y de participar en escándalos, siguió con la cantaleta.

Publicidad

“Tengo dos hermosos hijos y gracias a Dios ella no es su madre. ¿La razón?: porque ella no es una mujer sencilla, con valores y educación. Yo no arruino a las familias”, añadió.

Publicidad

“Ni siquiera un entrenador nacional ha tenido tantos jugadores. Ni siquiera un niño puede hacerla sentir cómoda. Albañiles, carteros, camareros, seguramente tendrán una oportunidad. A ella le gusta la fama y el dinero”, sumó a los agravios.

“Algunas personas no valen la pena”, le respondió Fanny Neguesha quien puso fin al cruce de insultos.