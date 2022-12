Conozca los mejores tips para coquetear mujeres sin morir en el intento

Caer en errores al momento de querer conquistar a una mujer es algo normal, aun así existen una serie de consejos que se deben conocer para lograrlo fácilmente, Juanita Kremer explica cuáles son:

1) Mirar a los ojos

Generalmente mirar a otra persona a los ojos es sinónimo de lealtad y confianza. En la mayoría de los casos, a las mujeres les molesta que el hombre se fije mucho en otras partes de su cuerpo o en las cosas de su entorno.

2) No coquetear a más de una mujer a la vez

Muchas veces los hombres caemos en el error de cortejar a más de una mujer al mismo tiempo, especialmente cuando se encuentran en el mismo círculo de amistad.

En el mejor de los casos es preferible decidirse por cuál debe ser su pareja y no “disparar a todos lados”, para ver quién es la que cae, ya que esto tiende a verse como un acto fastidioso e incluso irrespetuoso para las mujeres.

3) Evitar el cliché de los piropos

Los piropos tradicionales ya están pasados de moda y hace mucho que dejaron de causar sensación en las mujeres. Si se desea atraer a la pareja por medio de palabras, lo más aconsejable es ser autentico y real.

Hablar de temas coyunturales, puede ser una buena estrategia, ya que la mujer no tendrá por seguro si se le está coqueteando, además agrega un toque intelectual a la personalidad, que en la mayoría de los casos tiende a ser tentador para ellas.

4) Saber cuándo dicen que no

No en todos los casos los planes al momento de coquetear salen bien. Hay que saber diferenciar entre el punto de la insistencia y el de desistir.

El gran error está en que los hombres no saben aceptar el rechazo, y en estos casos tratan de insistir a la mujer que le gusta.

Sin embargo, el rechazo por parte de las mujeres no se basa en una descalificación hacia el hombre, generalmente es por temas subjetivos. No a todas les gusta salir a bailar o tomar algo con extraños, o simplemente el hombre no entra dentro de su prototipo ideal.