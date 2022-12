Contundentes imágenes revelan que hubo relación entre Maradona y esposa de Icardi

Wanda Nara, esposa del delantero del Inter de Milán Mauro Icardi, vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que en el programa argentino ‘Las noches de Mirtha’ revelara un video en donde presuntamente habría pasado la noche con el astro del fútbol Diego Armando Maradona.

“Estoy abierta al amor, pero no con Diego Maradona (…) No tuve, ni tendría sexo con Maradona. Me da asco”, dijo.

Sin embargo, como se ve y escucha en el video, Nara asegura que tras una noche de fiesta conoció a Maradona, a lo que los presentadores le preguntan: ¿pasaste la noche con Diego?

“La de las imágenes soy yo, lo conocí obvio, pero no pasé una noche como la gente piensa”, añadió.

La joven ya se había visto envuelta en un escándalo tras dejar a su expareja, Maxi López, por Mauro Icardi.

