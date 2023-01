Crecen rumores sobre un supuesto embarazo de Clara Chía: esta foto con Piqué lo confirmaría

Una foto que se conoció recientemente y se viralizó confirmaría un supuesto embarazo del que se habla tanto en redes sociales, como en informaciones divulgadas por paparazzis que le han seguido la pista de cerca a Clara Chía y Gerard Piqué.

Dichos rumores se despertaron después de que el exfutbolista del Barcelona publicara una foto en su Instagram con la joven catalana tras las intensas semanas que vivió la pareja por la colaboración que llevó a cabo Shakira junto con el productor argentino Bizarrap.

Pese a que todo son conjeturas y teorías por parte de los fanáticos y los periodistas de entretenimiento que cubren a la famosa y controversial pareja española, una imagen de ambos dos en una farmacia hace que estos rumores crezcan.

Piqué y Chía fueron fotografiados en una farmacia de Barcelona, un establecimiento en donde podrían estar comprando cualquier cosa, pero, como era de esperarse, las teorías no demoraron en despertar, como es el caso del programa ‘Chisme, no like’, que compartió la foto y agregó que una pareja “solo se detiene en una farmacia por dos cosas: por remedios o por una prueba de embarazo”.

Así lo concluyó Javier Ceriani, periodista de Los Ángeles, quien agregó que el paparazzi que los fotografió notó a los dos “muy nerviosos”.

“Esto sucedió el domingo 22 de enero, antes de que Piqué dejara a Clara Chía en no sé dónde… Hicieron una parada técnica, mientras Shakira lo esperaba para festejar el cumpleaños de su hijo, pero la pareja paró ahí en una farmacia”, detallaron en el programa.

No obstante, esta teoría no la respaldan en España, muestra de esto son los programas programa ‘Mamarazzis’ y ‘Socialité’, que no confirman la veracidad de dicha información.

"Una información que ponemos en duda en 'Socialité', si Clara Chía estuviera embarazada no creemos que ni ella ni Piqué se arriesgaran a ir a la farmacia por un predictor por miedo a ser fotografiados con él. Así que descartamos embarazo por el momento. No sabemos qué han ido a comprar", comentaron.

