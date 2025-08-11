Cristiano y Georgina se casan: esta es la millonada que habría costado el anillo de compromiso

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casan tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Foto: AFP

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la 'influencer', juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez 'Soy Georgina' de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.

Georgina - Cristiano Foto: AFP

Millonaria joya

Varios portales de entretenimiento de Europa ya empiezan a especular sobre cuánto costaría la joya; se trata de un diamante en corte almendra con un peso de 10 kilates, además, con diamantes más pequeños a los lados, en forma de triángulo; todos incrustados en la sortija que muy orgullosamente Georgina luce en su fotografía.

Expertos afirman que solo el diamante tendría un costo aproximado de casi 6 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesos colombianos), sin embargo, podría costar más, esto dependiendo de su pureza.