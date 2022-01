"Cuanta maldad, no tengo palabras": esposa de Santiago Arias por caso Mauricio Leal

Muchas han sido las reacciones, en el mundo de la farándula, tras conocerse que Mauricio Leal fue asesinado por su propio hermano Jhonier Leal . Una de esas personas fue la esposa del futbolista colombiano Santiago Arias . Karin Jiménez escribió unas conmovedoras palabras para quien consideraba su amigo.

"Me duele el corazón. Te amo tanto, te extraño tanto, no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en estos momentos. Yo sabía que este momento iba a llegar pero ya vivirlo y aceptarlo es muy duro, cuanta maldad", escribió Karin acompañado de una foto junto al estilista.

"Vuela alto amigo mío"

Jiménez, en su escrito, lamentó que su amigo no puedo saber que ella se encontraba esperando un nuevo bebé.

"Estoy segura que no encontraré a una persona igual o mejor que tú, mi corazón siempre te extrañará y te recordará. No alcancé a contarte que estaba embarazada, siempre lo hacía, eras de las primeras personas en enterarte, esta vez no lo hice, y cómo me arrepiento, pero sé que desde el cielo me estás cuidando y estarás feliz de esta nueva bendición en mi familia", afirmó.

Vea aquí la publicación: