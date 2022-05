"¡Cuídense!": Edwin Garrido contó cómo fue víctima de atraco callejero

Los casos de robo cada vez más van en aumento en la ciudad de Bogotá, y esta vez, el actor Edwin Garrido fue víctima de ello. En sus redes sociales contó el momento en el que un delincuente lo tomó por sorpresa en una calle de la capital mientras se tomaba un tinto y le logró arrebatar una cadena.

"Estaba yo caminando y me vieron esta cadenita, y un tipo en una moto llegó y yo lo vi inofensivo, cuando pasa y me arrebata la cadena y el muy cobarde sale volando en esa moto", fue lo que dijo el actor en medio de su publicación en Instagram.

Además, el actor aseguró que salió detrás del ladrón y pudo recuperar su cadena, gracias a que estaba en una zona donde había varios mecánicos. En medio de la publicación le pidió a sus seguidores que desconfíen de cualquier persona que se les acerque porque el tema de la seguridad en la capital se encuentra bastante compleja.

"No den papaya con los celulares, no se pueden poner un arete, una cadenita, porque por eso te quitan la vida a ti, a tu mamá, a quien sea. Este es un país que está plagado por la inseguridad. No es justo”, aseguró el actor.

"Desconfíen de todo lo que se mueva en la calle , este ladrón tenía una apariencia inofensiva y hasta mejor cambiado que yo, hasta mejor casco que el mío. El man lucía un casco cromado bien bonito", fue lo que escribió en su publicación.

