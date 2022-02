Dakota Johnson podría formar parte de Marvel, ¿cuál superheroína interpretaría?

La actriz Dakota Johnson es la elegida para protagonizar "Madame Web", la película del universo Marvel derivada de la saga "Spider-Man" y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Según una exclusiva del diario especializado Deadline, Johnson, conocida por aparecer en "The social network", "The lost daughter" y en la trilogía "Fifty shades of Grey", se encuentra negociando, a través de su agencia de presentación, con Sony su papel principal en la película "Madame Web".

Aún se desconocen los detalles acerca de la forma que adquirirán la trama y el guion de "Madame web", que se convertirá en la primera cinta de Marvel basada en una superheroína desde que Sony Pictures cuenta con los derechos de explotación de la franquicia.

🔥BOOM🔥 ¡La actriz Dakota Johnson protagonizará la película de ‘Madame Web’ de Sony! Seguramente que tirarán por la versión de Julia Carpenter, la segunda Madame Web. pic.twitter.com/m4IbwEkMxA — ‎Dani Strip Marvel ‎ (@StripMarvel) February 3, 2022

⚠️ES OFICIAL | Dakota Johnson se une al universo de #SpiderMan y dara vida a 'Madame Web' en la siguiente trilogía del arácnido. pic.twitter.com/1wVsGz01EU — Marvel Dato (@MarvelDato) February 3, 2022

El filme estará dirigido por S.J. Clarkson, quien recientemente se ocupó de la producción ejecutiva de "Anatomy of a Scandal", adaptación de la novela homónima líder de ventas y convertida en serie de televisión distribuida por Netflix.

El éxito mundial de "Spider-Man: No Way Home", que ya es la cuarta película más taquillera en la historia de EE.UU. con una recaudación total de 735 millones de dólares, ha propiciado que Sony siga apostando por la saga con este "spin-off".