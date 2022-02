Daniela Ospina confirmó su nueva relación amorosa

Daniela Ospina y Gabriel Coronel confirmaron su relación después de varios rumores que giraban en torno a ellos.

Coronel dijo: "Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja".

"Fue muy loco, aunque estuviéramos en la misma ciudad, duramos como tres semanas escribiendo por WhatsApp, por redes, hablábamos muchísimo", aseguró.

Después de semanas hablando por redes sociales, acordaron verse en una reunión en la que estaba Ospina a la una de la mañana.

"Imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que habían unas copitas y eso ayudó a que me relajara" dijo Gabriel.

Por su parte, Daniela dijo que hacía mucho tiempo no sentía un flechazo así. "Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento que le dije: 'Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien'".

Coronel al parecer lleva una gran relación con Salomé, la hija de James y Ospina. "Gabriel, es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil de conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado".

El artista venezolano aseguró que pensaba en regresar a México para continuar con su vida, pero que “lo ataron en Miami” dijo entre risas y finalmente aseguró que ve una vida junto a Daniela.

