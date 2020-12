De Ellen Page a Elliot Page: la estrella de 'Juno' anunció que es transgénero

La estrella nominada al Óscar por su papel en "Juno" se declaró transgénero, presentándose este martes como Elliot Page en las redes sociales , en las que dijo estar alegre por compartir la noticia pero también temeroso por una posible reacción violenta.

El actor anteriormente conocido como Ellen Page agradeció a quienes apoyan a la comunidad trans por ayudarlo en su viaje para "finalmente amar lo suficiente lo que soy como para perseguir mi auténtico yo".

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer", escribió Page, nacido en Canadá y quien recientemente protagonizó la serie de superhéroes de Netflix "The Umbrella Academy".

Page, de 33 años, irrumpió en la escena de Hollywood en 2007 al encarnar a una adolescente embarazada en el éxito de taquilla "Juno".

Como actriz, también apareció en la comedia de 2009 "Whip It", el éxito de ciencia ficción "Inception" (2010) junto a Leonardo DiCaprio , y la comedia de Woody Allen "A Roma con amor" (2011).

Page se declaró lesbiana en 2014 y rápidamente se convirtió en abanderada de la comunidad LGBTQ de Hollywood. En 2018 se casó con la bailarina Emma Portner.

Ausente de las grandes producciones de Hollywood desde "X-Men: Días del futuro pasado" de 2014, Page ha ignorado repetidamente los intentos de la industria de encasillarlo o marginarlo.

"La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento (...) tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia", escribió en la publicación en la que hizo el anuncio.

Page también criticó a los políticos que "criminalizan la atención médica trans y niegan nuestro derecho a existir", así como a figuras influyentes que usan "una plataforma masiva y continúan propagando hostilidad hacia la comunidad trans".

"Ustedes tienen sus manos manchadas de sangre. Desatan una furia de rabia vil y degradante que recae sobre los hombros de la comunidad trans", agregó Page, haciendo referencia a las altas tasas de intentos de suicidio entre la comunidad.