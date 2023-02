Depeche Mode lanza "Ghosts again", primer single de su nuevo disco

La banda británica Depeche Mode, considerada como uno de los grupos de música electrónica más importantes de todos los tiempos, ha anunciado el lanzamiento de su primer single con un vídeo de anticipo, que lleva el título de "Ghosts again".

Esta información se conoce después de que la banda, formada en 1980, anunciase la publicación de su esperado nuevo álbum, titulado "Memento mori", el próximo 24 de marzo, en cuatro ediciones en doble vinilo rojo, rojo translúcido, negro y transparente.

"Para mi, 'Ghosts Again' captura el equilibrio perfecto entre melancolía y alegría", dijo Dave Gahan, cantante del grupo, mientras que su compañero Martin Gore ha resaltado que "no es frecuente que grabemos una canción y que no me canse de escucharla en pocos días, pero 'Ghosts again' me tiene enganchado".

Con 120 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera, el grupo Depeche Mode ha vivido múltiples etapas vitales.

El nuevo álbum "Memento mori" lleva como productor a James Ford (Gorillaz, Florence and The Machine, Artic Monkeys) y Marta Salogni (Björk, M.I.A, Animal Collective), y su gestación tuvo lugar durante las primeras etapas de la pandemia del covid-19.

Las doce nuevas canciones de "Memento mori" dibujan una línea que recorre múltiples estados de ánimo, desde la paranoia hasta alcanzar la catarsis y la alegría, pasando por la obsesión.

Depeche Mode presentará 'Memento mori' en concierto los días 2 y 9 de junio en el Primavera Sound de Barcelona y Madrid, respectivamente. E