Desafío The Box 2023: el hecho paranormal que le puso los 'pelos de punta' a Mai en la casa Gamma

El Desafío The Box 2023 es una de las producciones más vistas por los colombianos en el horario prime de la televisión nacional. Las pruebas, los participantes y la convivencia hacen de este reality todo un desafío.

Cada noche pasa algo con los participantes y el caso de Mai , de la casa Gamma, no fue una excepción a los sucesos que acontecen en el reality.

El hecho que generó miedo entre la participante se dio cuando finalizó el intenso el Desafío a Muerte donde el joven de Gamma de 22 años, por cuenta de una lesión, no pudo tener buen desempeño y salió, pero lo más escalofriante para Mai fue cuando todos estaban a punto de dormir y la concursante del equipo naranja contó lo que le había pasado en el baño.

“Yo me estaba duchando y el asiento se movió. Me quedé un momento mirando y claro que se mueve, pero no sola”, explicó.

Aunque sus compañeros trataron de calmarla y encontrarle explicación al hecho, Mai no quedó satisfecha con las palabras y se mostró muy perturbada, pues la zona en la que están, Tobia, Cundinamarca, es muy alejada.

Andrea Serna, es la presentadora que acompaña a los colombianos todas las noches con el Desafío de Box 2023

La talentosa presentadora Andrea Serna es la cara visible de esta producción. La caleña nuevamente acompaña a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva temporada. Ella es la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia.

Su larga trayectoria incluye proyectos en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos en la pantalla chica como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

