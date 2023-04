Desafío The Box: Gema tuvo que cortarse el cabello y Yan se vengó de Kaboom

En un nuevo capítulo del Desafío The Box se pusieron a prueba la resistencia de cada uno de los participantes del equipo Beta, pues los integrantes se enfrentaron en un reto que muchos de los televidentes pensaron que no cumplirían, pues no era una decisión fácil de tomar.

El equipo Beta ha sido uno de los que más ha dado de qué hablar en lo que va de la competencia, pues han realizado rituales y han sido protagonistas de varias discusiones. En esta ocasión se enfrentaron en un castigo, en el que se tenían que rapar los que estaban sentenciados.

"Seamos conscientes, esto no es un juego, es la vida real (…) No voy a dejar mis sueños por esto, no puedo”, comentó entre lágrimas Gema, ya que estaba sentenciada y no quería tener que retirarse aún de la competencia.

Gema, en medio de las lágrimas, cumplió con su castigo y se cortó el cabello, dejándolo extremadamente corto. Sus compañeros le dieron palabras de ánimo y la consolaron después de ese difícil momento.

Además, Yan, del equipo Gamma, fue el responsable de colocarle dos chalecos más de sentencia para el equipo Beta, uno de ellos fue para Sara. El otro dejó perplejos a los televidentes, pues decidió ponérselo a en forma de venganza.

“En algún momento el compañero Kaboom me pordebajeó, yo soy una persona del común, no soy un deportista de alto rendimiento, pero cada vez que salgo a la pista trato de darlo todo con mucha humildad”, fueron las palabras de Yan y seguido de esto le colocó el chaleco a Kaboom.

Ante esto, Kaboom aseguró que él en ningún momento quiso tratarlo mal y que todo se debía a una confusión durante la prueba mencionada.

Los eliminados fueron Alfredo y Guajira del equipo Beta.

