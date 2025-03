Detalle en trailer de 'Destino Final 6' se hace viral: "Traumaran una generación de nuevo"

Fue en 2011 la última vez que el mundo sufrió con una entrega de 'Destino Final' (2011), pero desde el 16 de mayo se crearán nuevos traumas en esta cinta debido a que llegan con nuevas muertes y momentos sangrientos en esta entrega, que, por supuesto, darán mucho de qué hablar en esta nueva película.

Pero uno en especial se volvió viral en redes sociales tras que se estrenara el último tráiler de 'Destino Final 6' en donde por poco un hombre muere por tomar de un vaso que tenía un trozo de vidrio en su interior. Según muchos, esto "traumara una nueva generación de nuevo", de las posibilidad que pueden acercar a una persona a la muerte.

"Por alguna razón siento que esta entrega esta película en particular tendrá bastante historia", "El libro con referencias ah las anteriores como el avión y el camión con troncos"; "Menos de dos meses para tenerle miedo a las reuniones familiares y que la abuela cuente "yo me salve de morir una vez...""; "No sabia cuanto extrañaba ver un trailer de Destino Final", fueron algunos comentarios por el nuevo tráiler.

Este es el nuevo tráiler de 'Destino Final 6'

Sinopsis de 'Destino Final 6'

Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

Este es el elenco de 'Destino Final 6'